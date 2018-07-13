MSÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, MÜ Eğitim Araştırma Hastanesinin dış cephesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Binanın dışında alevlerin görülmesinin ardından itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında hastane koridorlarının dumanla kaplanmaya başlaması üzerine tüm hastalar bahçeye çıkartıldı. Yangın, hastanenin diğer katları ve iç kısımlarına sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü. Hastane içerisinde biriken dumanların tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Ümit Başar Semiz yaptığı açıklamada, “Hastanemizin arka girişindeki iki binanın birleşim noktasında küçük bir alev olduğu bilgisini aldık. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Hastanenin iç kısmında hiçbir şekilde alevli yangın olmadı. Küçük çaplı bir bölgede oluşan yangında çıkan dumanlar çatıya doğru yükseldi. Bir miktar dumanın hastanenin ana koridorlarına sızması nedeniyle her ihtimale karşı hastalarımızı dışarıya tahliye ettik. Yatan hasta odalarına çok fazla bir duman sirayet etmedi. Şuan aktif bir yangın yok, tüm sistemlerimiz çalışıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içerisinde birikmiş olan az da olsa dumanı tahliye etmek için sistemlerimiz devreye girdi. Kısa süre içerisinde hastalarımızı yeniden odalarına alacağız. Dış hastanelere herhangi bir hasta sevki olmadı. Çok şükür bu kadarla atlattık” diye konuştu.