Muğla 2017 yılında 5 bin 168 göç aldı

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Muğla’ya yurt dışından 5 bin 168 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerine göre Muğla’ya yurt dışından 5 bin 168 kişi göç etti. 2017 yılında yurt dışından Muğla’ya 1328 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3 Bin 840 yabancı uyruklu olmak üzere 5 Bin 168 kişi göç etti. 2017 yılında yurt dışından en fazla göç alan iller sırasıyla 166 bin 044 kişi ile İstanbul, 46 bin 475 kişi ile Ankara ve 21 bin 888 kişi ile Antalya olurken Muğla yurt dışından en fazla göç alan 19. il oldu.

Yurt dışından Muğla’ya göç edenlerin yüzde 45,4’ü (2 bin 348 kişi) erkek, yüzde 54,6’sının ise (2 bin 820 kişi) kadın olduğu belirlendi.

- Muğla’dan yurt dışına 4 bin 168 kişi göç etti

2017 yılında Muğla’dan yurt dışına 1541 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 627 yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 168 kişi göç etti. 2017 yılında yurt dışına en fazla göç veren iller sırasıyla 75 bin 849 kişi ile İstanbul, 27 bin 379 kişi ile Ankara ve 15 bin 056 kişi ile Antalya olurken Muğla yurt dışına en fazla göç veren 12. il oldu.

Muğla’dan yurt dışına göç edenlerin yüzde 47,3’ü (1 973 kişi) erkek, yüzde 52,7’sinin ise (2 195 kişi) kadın olduğu belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’de ikamet eden nüfusun vatandaşlık ve doğum ülkesine göre dağılımı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yıllık olarak üretilmektedir. Bununla birlikte, idari kayıtlardan elde edilen istatistiklerin geliştirilmesi kapsamında mevcut kayıtlar üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yıllık göç akış istatistikleri olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık tarihi referans alınarak idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretilmiştir.” İfadeleri yer aldı.