Muğla 2’nci kadın valiyi bekliyor

Kararname ile Aydın, Denizli, Muğla, başta olmak üzere 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı, toplam 19 vali merkeze çekildi. Muğla’da 15 Eylül 2014 tarihinde göreve başlayan Muğla Valisi Amir Çiçek, son kararname ile merkeze alınan valiler arasında yer aldı.

Muğla’nın ikinci kadın valisi Civelek oldu

Türkiye’nin ilk kadın valisi olarak 1991-1995 yılları arasında Dr. Lale Aytaman Muğla’da görev yapmıştı. ANAP döneminin ve Türkiye’nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman’ın ardından Muğla’ya Kırklareli’den atanan Esengül Civelek aynı ilde görev yapan ikinci kadın vali olacak.

Esengül Civelek Kimdir?

1958’de Aydın Nazilli’de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılından sonra Maliye Bakanlığı’nın değişik kademelerinde görev alan Civelek, 2005-2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2010-2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden sonra, 2011 yılında Yalova Valilisi ve ardından 2014 yılında da Kırklareli valisi olarak atandı. Esengül Civelek son kararname ile Kırklareli valiliğinden Muğla Valiliğine atandı.

Yöneticilik vasıflarının yanı sıra 1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla çalışmalarda bulun, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın beraat ile ödüllendirildi. Muğla’nın yeni Valisi Esengül Civelek evli ve iki çocuk annesi.