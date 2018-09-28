Muğla AFAD Teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege kıyıları için art arda verdiği tropikal fırtına uyarısı sonrası Muğla'da Afet Acil Durum Müdürlüğü tedbir ve önlem için çalışmalara başladı. Olası bir fırtına öncesi yapılan çalışmalarda ekipler araç ve gereçlerinde acil durumlarda vatandaşların ihtiyacı olan malzemelerin hazırlıklarını yapıyor.

AFAD Muğla İl Müdürlüğü bünyesindeki hem deniz hem de karada vatandaşların fırtınadan etkilenmesi durumunda kullanılması ihtimal araç ve gereçler araçlara yükleniyor. Ekipler fırtınadan etkilenecek alanlarda konuşlanmaları için son hazırlıklarını yapıyorlar.

Muğla Afet ve Acil Durumu Müdürü MustafaTemel Kışlal, “Son aldığımız meteorolojik uyarılar ışığında 30 Eylül Pazar günü salah saatlerinden itibaren il genelinde ilçeler de dahil olmak üzere şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Bunun neticesinde, su baskını, çatı uçması, direk ve ağaçların devrilmesi, hortum, yıldırım, deniz ve kara uylaşımının aksamsı, kıyılarda teknelerin zarar görmesi ve tarım alanlarının zarar görmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, halkımızın gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu bağlamda Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak acil durum planı hazırladık. Tahliye hazırlıkları yaptık, çeşitli önlemleri planladık. İnşaat sahalarının emniyet altına alınması, plajların boşaltılması, personelin teyükkuz halinde bulundurulması, araç gereç ve malzemelerin hazır bulundurulması gibi çeşitli tedbirleri aldık. Bunun yanı sıra valiliğimiz de bir genelge yayınlayarak Kaymakamlıklara, Belediyelerin ve tüm kurumların teyekkuz halinde olması, gerekli hazırlıkları yapması konusunda genelge yayınladılar. Bu konuda Kaymakamlıklarda, Belediyelerde toplantılar yapılmakta, gerekli hazırlıklar planlanmaktadır” dedi.