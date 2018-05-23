Muğla-Antalya arasında gönül köprüsü

102 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki köprü; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Palakut Mahallesi Muhtarı Şaban Ardıç ve Korubükü Mahalle Muhtarı Hakkın Kılınç ile vatandaşlar tarafından açıldı.

Muğla ve Antalya Büyükşehir belediyelerinin ortak harcama yaparak hizmete açtığı köprünün açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bu köprüleri yapıyor isek tek maksadımız vatandaş ile gönül köprüleri kurmaktır. Bugün burada sıradan bir köprü açılışı töreninde değiliz. Çünkü Eşen Çayı’nın iki tarafındaki Muğla ve Antalya, Seydikemer ve Kaş sadece komşuluk ilişkisi değil, aynı zamanda gönül köprüleri de oluşturmak suretiyle güçlü bir dostluk bağı da kurmuş çok güzel ilçelerimiz. Bu köprüler gönül köprüsüne dönüştürmek suretiyle çok daha sıkı bir hale getiriliyor. Bir yakada Muğla, bir yakada Antalya. Yüzyıllardır bu ülke, bu devlet, bu millet bütün tezgahlara, kumpaslara ve oyunlara rağmen hale dimdik ayakta duruyorsa, bu sizlerin birliği ve dirliği sayesinde ayakta duruyor. Bu birlik ve beraberliğin bir göstergesidir aslında bu köprü. Biz farklı iki siyasi partiye mensup belediye başkanlarıyız. Türkiye’de şu seçim ortamında siyaset yarışmasın, projeler yarışsın, taahhütler yarışsın, demokrasi yarışsın, hukuk yarışsın. Siyaset yarışmazsa, projeler yarışırsa, birlik ve beraberlik ortaya konulursa, böyle güzel eserler, aynı Osman Başkanımla benim gibi, Yakup Başkanımla Halli Başkanım gibi bu birlik ve beraberlik sayesinde ortaya çıkıyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, “Bu köprü, köprüden daha öte bir şey. Türkiye’de ihtiyaç duyduğumuz, bir araya gelerek birlikte üretme potansiyelini geliştirme ihtiyacını duyduğumuz bu zamanda bu köprü, bütün bu sözde konuların fiiliyatta hayata geçmesini gösteriyor. Mübarek Ramazan ayına rastladı ve çok da özel oldu. Ama Türkiye’nin bu işbirliğine ihtiyacı var. Hizmette kesinlikle oncu buncu demeden ve parti farklılığı göstermeden her gücü elinde tutan ve o gücü kullanan herkesi, bütün kurumların aynı eşitlik ilkesi içinde hareket etmesi gerekiyor. Şu anda ortak olarak yaptığımız köprü, gönülleri birleştiriyor, Seydikemer ile Kaş’ı birleştiriyor, Muğla ile Antalya’yı birleştiriyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz beraber olmamız, birlikte olmamız ve siyaseti hizmet adına yapmamız, dilimizi de sevgi diline, hoşgörü diline yüreklerimizi de yumuşatmamız gerekiyor. Ülkemizin içinde bulundu durum, gerçekten en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman ve bunu sözde değil, fiiliyatta yerine getirmemiz lazım. Onun için bu köprü bu birlikteliğin, beraberliği, birlikte üretebilmeyi, paylaşmayı gösterdiği için ayrı bir anlam yüklenmiş durumda. Bu köprü, sözde ifade edilen, çoğu birliktelik, birlik olalım, beraber olalım, eşit olalım laflarının en önemli simgesi” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek de Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin takdire şayan bir işbirliği yaptığını belirterek, “Köprü, her iki il arasında karşılıklı faydaya dayanan çok önemli bir yatırımdır. Çok değerli bir hizmettir. Bu köprü vatandaşlarda memnuniyet yaratan önemli bir hizmet. Yol medeniyettir. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan Antalya ve Muğla’nın yol güzergahında pek çok turistik yer bulunmaktadır. Türkiye ekonomisine ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya girişinden, Muğla Valisi Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Muğla tarafından köprüye yürüyerek geldiler ve köprünün ortasında iki belediye başkanının kucaklaşmasının ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar talep etti

Muğla-Antalya il sınırında Seydikemer ilçesi ile Kaş ilçesini birbirine bağlayan, Eşen Çayı üzerindeki köprünün sel sebebiyle hasar görerek yaya ve araç trafiği için tehlikeli duruma gelmesi üzerine mevcut köprünün yıkılıp yerine yenisinin yapılması için yöre halkının talepleri Seydikemer ve Kaş Belediye Meclislerinde gündeme getirildi. Yeni köprünün yapım maliyetinin yarısının Antalya Büyükşehir Belediyesi, diğer yarısının ise Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçelerinden karşılanması talep edildi. Talep sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seydikemer Belediye Başkanlığı ve Kaş Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından ihale işlemleri Seydikemer Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

2 milyon 522 bin TL’ye mal oldu

Sözleşme bedeli KDV dahil 2 milyon 522 Bin 264 TL olurken, yeni köprünün yapım projesi Seydikemer Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatıldı. Köprü yapımı için belirlenen değerin yarısını Muğla, yarısını da Antalya Büyükşehir Belediyeleri karşıladı.

Köprünün teknik bilgileri

Köprü 4 açıklıklı, ayakları yerinde dökme betonarme olup, 2 kenar ayak, 3 orta ayak ve üzerine serbestçe oturan prefabrik kirişler ile teşkil edildi. Köprünün uzunluğu 102 metre, genişliği 12 metre.