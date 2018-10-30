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Muğla Bayramını yeni meydanında kutladı

Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında büyük coşku yaşandı.

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında büyük coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü.


Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, eşi Gülsüm Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş, Muğla CHP Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı. Topluluk, Onuncu Yıl Marşı eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle ilçe merkezinde tur attı. Yürüyüşün ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık 81 yılın sonunda ilk kez düzenleme yapılan Cumhuriyet Meydanı'nda Selda Bağcan konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.


Bağcan, konserde aralarında "Yaz Gazeteci", "Gesi Bağları", "Adaletin bu mu dünya" ve "Uğurlar Olsun"un bulunduğu sevilen birçok eserini seslendirdi. Selda Bağcan ayrıca, Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın kaleme aldığı "Ah Yalan Dünya" ve "Tatlı Dillim Güler Yüzlüm" parçalarını da seyircilerle birlikte söyledi.


5 bin kişi ile meydan açıldı


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün konser sırasında yaptığı konuşmasında, 1937 yılından bu yana meydanda bir çalışma olmadığını söyleyerek, "81 yıl sonra Cumhuriyet Meydanı'nı düzenledik ve sizlerle bugün Cumhuriyet Bayaramı'nda açılışını yaptık. 95 yıl önce Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet ile taçlandı. Fakat 95 yıldır cumhuriyetimizin başına gelmeyen kalmadı. Yıllardır iti, uğursuzu, hırsızı Cumhuriyete saldırıyor. Fakat yıkamadılar ve yıkamayacaklar. Bizler Cumhuriyetimizi çok daha ileriye taşıyacağız" dedi.

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