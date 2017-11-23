Birleşmiş Milletler modeliyle yapılan ve konuşma dilinin İngilizce olduğu toplantılarda temsil ettikleri ülkelerin sorunlarını konuşup, tartışarak çözüm üretmeye çalıştı. Türkiye genelinden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansta öğrenciler; çevre, insan hakları, suç ve uyuşturucu ile Çanakkale Savaşları’nın ele alındığı 4 farklı komitede ele alınan konuları tartıştı.

Öğretmen Emine Sayar, yaptığı açıklamada: "Model Birleşmiş Milletler (Mun)konferansları Türkiye’de geleceği kurgulayan üniversitelerin ajandasında mutlaka bulunan, resmi duruşu ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve yabancı dil eğitimlerine katkı sağlayan onlara çevre duyarlılığı, sosyoloji, siyaset, bilim ve sorumluluk aşılayan organizasyonlardır. Daha önce bu konuda deneyimi olmayan 7 öğrencim ile onların İngilizce eğitimleri ve çevre bilinçlerini geliştirmeleri adına katıldığımız bu organizasyondaki başarılarından dolayı gurur duyuyorum” dedi.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci ise, “Öğrencileri ham bilgi ile yüklemek yerine kullanım alanlarında yapılacak deneyler veya deneyimler ve üretilen projelerle desteklemeyi hedefleliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda yer almasını Ülkem adına stratejik bir hedef olarak görüyorum” diye konuştu.