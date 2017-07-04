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04 Temmuz 2017 10:01

Muğla Büyükşehir Belediyesinden klima denetimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulasim Dairesi Fethiye İlçe Koordinatörlüğü ekipleri, şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığı konusunda denetimler yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden klima denetimi

04 Temmuz 2017 10:01

Fethiye’de 150 toplu taşıma aracı denetlenirken 2 aracın klimalarını çalıştırmadığı tespit edildi.


Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Fethiye İlçe Koordinatörlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini arttırdı. Diğer ilçelerde olduğu gibi Fethiye’de de denetimler yapan ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığının kontrollerini sağladı. 150 aracın denetimi sağlanırken sadece 2 aracın çalıştırmadığı tespit edildi.


Ulasim Dairesi Fethiye İlçe Koordinatörlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtirken toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşları da klimasını çalıştırmayan veya kurallara uymayan toplu taşıma aracının kooperatif ismi, plakası ve olay zamanını, 444 48 01 Büyükşehir Çağrı Merkezini arayarak ya da Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan şikayet formunu doldurarak bildirmeleri konusunda hatırlatmada bulundular.




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