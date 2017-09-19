Muğla Büyükşehir Konservatuvarı kapılarını açtı

Osman Gürün’ün katıldığı törenle 2017-2018 eğitim yılına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro ve Bale olmak üzere 5 bölümde 250 öğrencisi ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı. Büyükşehir Konservatuvarı ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları ve Tiyatro topluluğu olmak üzere 4 bölümde 90 öğrencisiyle 2017- 2018 yılında da çalışmalarına devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş belediyelerin öncelikli görevleri yol, su, ulaşım hizmetinin yanında Büyükşehir Belediyesi’nin konservatuvar açarak sosyal ve demokrat belediyeciliğe çok güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e kültür ve sanata verdiği destek ve önem için teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk ilke ve devrimleriyle çağdaşlaşma yolunda bir Türkiye için sadece okullardaki eğitimin yeterli olmayacağını, okullardaki eğitimin yanında çocukların ve gençlerin kültürle, sanatla, müzikle yeteneklerine göre tanışması gerektiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi konservatuvarının Muğla’da bu ilke ve amaç için kurulduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Eğitim yılının ilk gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ndeyiz. Gazi’nin bize gösterdiği yolda gençlerimize Büyükşehir olarak yapmamız gereken katkıyı arttırmak ve onların eğitim yanında sanat, kültür, müzik, dans alanlarında da kendilerini geliştirmesi için konservatuvarımız bugün 250 öğrencisi ile eğitime başlıyor. Türk Halk, Sanat Müziği, Halk dansları, tiyatro ve bale alanlarında özgürlükler kenti Muğlamıza yakışan sevgi ve hoşgörü ile birlikte üretecekler. Kurulduğu günden bugüne konservatuvarımız Muğla genelinde Kültür Hizmet tırımızla tiyatro oyunları, Türk Halk, sanat müziği konserleri verdi ve 13 ilçemizde Muğlalı hemşehrilerimizle buluştu. Öğrencilerimiz bu konser ve oyunlarda konservatuvarda öğrendiklerini uygulama şansı da buldu. Muğla’da büyük bir aileyiz. Büyükşehir Belediyesi ailesi bugün aramıza katılan öğrencilerimizle daha da büyüdü. Bütün öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyor, onlara her zaman destek olan ailelerimize de bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.