Muğla Büyükşehir'den kış hazırlığı

Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumunda bulunan Muğla'da, özellikle yağmur yağışlarının su baskınlarına ve diğer olumsuzluklara neden olmaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi önlemlerini arttırdı. Dalaman, Köyceğiz, Bodrum, Fethiye, Ortaca İlçelerindeki dereler, yağmur suyu hatları ve kanal temizlikleri önemli oranda tamamlanırken diğer İlçelerde de çalışmalar devam ediyor.

MUSKİ genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Bodrum İlçesi Gündoğan, Yeniköy, Akyarlar, Cirkan, Göltürkbükü, Torba, Yalıkavak, Küçükbük, Konacık, Gümbet, Turgutreis Mahalleleri ve Bodrum merkezin gerekli bölgelerinde dere, yağmur suyu ve mazgal temizlikleri yapıldı. Bunun yanı sıra Dalaman Söğütlüyurt Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Karaçalı mahallesi, Merkez mahallesi yağmur suyu drenaj hatlarının temizlikleri ve kontrolleri sağlandı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ülgen, “İlimizdeki tüm dereler, yağmur suyu hatları ve mazgalların kontrollerine ve temizlik işlemlerine başlandı. Dalaman, Köyceğiz, Bodrum, Fethiye, Ortaca İlçelerimizde ki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Diğer İlçelerimizde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli görülen tüm önlemler alınıp temizlik ve tadilat işlemlerini tamamlayacağız. Bu şekilde yağışların başlamasının ardından yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirgemeye çalışacağız” şeklinde konuştu.