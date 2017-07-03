Muğla Büyükşehir’in ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor

Üçer aylık periyotlarla dağıtılan hijyen paketleri son olarak Haziran ayında Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 58 kadın ve 12 çocuğa teslim edildi. 2016 aralık ayında başlatılan ’Mor Yaşam’ projesi kapsamında bugüne kadar 217 hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan gelen talep doğrultusunda erkek mahkumlara da iç çamaşırı dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Türkiye’de bir ilk olan Mor Yaşam projesi ile cezaevindeki kadınlar ile 18 yaş altı çocukların kişisel hijyen ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 217 kişiye ulaştık. Vatandaş odaklı hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” denildi.

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli tarafından Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadınlara “Kişisel Sağlık ve Kişisel Temizlik” konusunda bilgilendirme yapıldı.