Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:06

Muğla Büyükşehir’in ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mor Yaşam’ projesi kapsamında bölgedeki cezaevlerinde kalan kadınlar ile 18 yaş altı çocuklara temizlik ve kişisel bakım seti dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir’in ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor

03 Temmuz 2017 14:06


Üçer aylık periyotlarla dağıtılan hijyen paketleri son olarak Haziran ayında Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 58 kadın ve 12 çocuğa teslim edildi. 2016 aralık ayında başlatılan ’Mor Yaşam’ projesi kapsamında bugüne kadar 217 hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan gelen talep doğrultusunda erkek mahkumlara da iç çamaşırı dağıtıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Türkiye’de bir ilk olan Mor Yaşam projesi ile cezaevindeki kadınlar ile 18 yaş altı çocukların kişisel hijyen ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 217 kişiye ulaştık. Vatandaş odaklı hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz” denildi.


Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli tarafından Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadınlara “Kişisel Sağlık ve Kişisel Temizlik” konusunda bilgilendirme yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!