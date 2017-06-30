Muğla Büyükşehrin Başarılı Sporcuları Ödüllendirildi

Osman Gürün tarafından gösterdikleri başarı için ödüllendirildi.

2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaz spor kurslarıyla voleybol alt yapı branşında eğitim alan 2005 doğumlu sporculardan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Mini-Voleybol takımı kısa sürede gösterdiği başarılarla ulusal turnuvalarda adından söz ettirmeyi başardı. 30 takımın katılımı ile Menteşe Spor salonunda başlayan Mini Voleybol Ligi Muğla İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Mini-Voleybol takımı daha sonra 25-28 Mayıs 2017 tarihlerinde Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya takımlarının mücadele ettiği Grup Birinciliği müsabakalarında da grubunda şampiyon olarak finale yükselme başarısı göstermişti.

“Sporcularımızın Elde Ettiği Bu Başarılar Sadece Başlangıç”

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya büyük önem verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gençlere, alt yapıya verdikleri önem, yapılan yatırımların Muğla’ya ve Türkiye’ye başarı olarak geri döneceğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Spor Bir Milletin Gençlerinin O ülkeyi Ayakta Tutmasını Sağlar.” Sözündeki anlam ve önem gibi Muğla’da gençlerimizin spor yapması için amatör branşlara, spor tesislerine büyük önem veriyoruz. Sporla gençlerimiz hayata daha güçlü, dinamik, programlı, disiplinli hazırlanıyor, elde ettikleri başarılarla ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Gençlerimizin futbol dışında da spor branşları ile ilgilenmesi, yeteneklerini keşfetmesi için Muğla genelinde voleybol, basketbol, tenis, yüzme havuzları tesislerini hayata geçiriyor, amatör spor kulüplerimize de destek oluyoruz. 2005 doğumlu, voleybol sporuyla ilgilenen miniklerimiz kısa sürede ulusal turnuvalarda mücadele etmeye ve Muğlamızı başarıyla temsil etmeye başladılar. Sporcularımızı, antrenörlerini, ailelerini tebrik ediyor, disiplinli, programlı çalışmaya devam ederek daha büyük başarılar kazanacaklarına inanıyorum” dedi.