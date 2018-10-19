Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyuru yaptı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “26 Nisan 2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya

imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 30 Mart 2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracılarına, 30 Mart 2014 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcılarına, hissedarlarına, süresi içinde başvuru yapanlara ve İdare tarafından tespit ve tebliğ edilen satış bedelini (rayiç bedel) itiraz ve dava etmeksizin kabul etmeleri koşuluyla doğrudan satış işlemleri yapılacaktır” denildi.

Son başvuru tarihinin 5 Aralık olduğunun belirtildiği duyurunun devamında ise, “Taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Milli Emlak Birimine (Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği) müracaat etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.