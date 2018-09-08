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08 Eylül 2018 10:27

Muğla çiftçisinin sorunları Ankara’ya taşındı

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun Ortaca’da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında tarımda yaşanan sıkıntılar başlıklar halinde belirlenerek Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ tarafından Ziraat Odaları Genel Başkanlığı’na iletildi.

Muğla çiftçisinin sorunları Ankara’ya taşındı

08 Eylül 2018 10:27


Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret eden Baştuğ, Muğla tarımının sorunlarını içeren dosyayı teslim etti. 20 başlıkta toplanan tarımsal sorunların çözümü için Genel Merkezden destek isteyen Baştuğ, “Muğla’da turizm kadar tarımsal ürünler de önemli bir gelir kapısı. Çiftçimizin daha iyi ürün ve kazanç elde etmesi için Muğla’daki Ziraat Odaları olarak koordinasyon kurulu toplantılarında üreticilerimizden gelen talepleri yerelde çözülmesi gerekenleri yerelde çözmeye çalışıyoruz. Bizi aşan konularda da Gene Merkezimize taşıyarak bakanlıklar düzeyinde çözümünü talep ediyoruz” dedi.


Ortaca’da düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş sebze ve meyveye de verilerek, prim değerlerinin bizzat sahada tespit edilerek çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik fiyatlarının ticariden ziraiye çevrilmesi. İlaç bayisi bulunan Odaların reçete yazmak için ikinci ziraat mühendisinin istihdamının önlenmesi ve çalışan ziraat mühendisine reçete yazma yetkisinin verilmesi, ticari çalışanlar haricindeki traktörlerin sicil yetkisinin Ziraat Odalarına verilmesi. Yüzde 50 hibe makine ve ekipman desteğinin tekrar verilmesi, hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerini alınması. Balık üretim tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerin de kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınması, Milas Savran-Yaşyer mevkisindeki 40 bin dekar tarımsal alanın sulanabilmesi için planlanan bulama barajının hızlandırılması. Tarımsal alanların imara açılması durumunda mutlaka Ziraat Odalarından bir temsilcinin bulundurulması. Tarımdaki girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi nedeniyle günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde son yıllarda kaynak kullanımına katkı fonu adı altında almaya başladığı yüzde 8-13 arası değişen fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılmasının sağlanması.




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