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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından aşure hayrı

Muğla Adliyesinde Muharrem ayı nedeniyle Açık ve Kapalı Cezaevi’nin ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz personellere aşure dağıttı.

Muğla Adliyesinde Muharrem ayı nedeniyle Açık ve Kapalı Cezaevi'nin ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz personellere aşure dağıttı.


Adliye bahçesinde düzenlenen ‘Aşure Günü' etkinliğine Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz ,Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ,İl Müftü vekili Adnan Uğur ,3 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Güneş ,HSYK Müfettişleri, Adliyede görev yapan Hakim, Savcı Adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.


Aşure dağıtımından önce kısa bir açıklama yapan Baş savcı İlyas Yavuz;"Biz bütün renkleriyle alevisi de sünnisi ile doğusyla batısıyla kuzeyi ile güneyi ile büyük bir milletiz aşure de bu birlik ve beraberliğin simgelerinden bir tanesi böyle bir günde hep beraber olmak ve aşure ikramı yapmak bu birlik ve beraberliğin bir tezahürü herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmasının ardından aşure kazanının başına geçen Başsavcı Yavuz personele aşure dağıttı.

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