Muğla Cumhuriyet Meydanı 81 yıl sonra ilk kez değişiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde 29 Ekim 1937 yılında açılışı yapılan Cumhuriyet Meydanı'nın çehresini değiştirecek çalışmalara başladı.

“Kentsel Tasarım Yolları” projesi kapsamında 81 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemelerde bulunacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk anıtında bir değişiklik yapmadan meydanın doğal dokusuna uygun tasarım ve imalatlar yapacak.

Dönemin Valisi Recai Güreli zamanında Atatürk anıtı için mermerleri Gökova iskelesinden develerle Muğla'ya taşınan ve 29 Ekim 1937 yılında açılışı yapılan Cumhuriyet Meydanı'nda ilk kez yenilime yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve dört alt yapı kurumuyla (AYDEM- Doğalgaz- Superonline ve Türk Telekom) koordineli olarak çalışmaları devam eden “Kentsel Tasarım Yolları” projesinin son etabı olan Cumhuriyet Meydanı'nda ki çalışmalarda bir ilk yaşanıyor.

Açılışının yapılmasının ardından geçen 81 yıllık süre sonunda Cumhuriyet Meydanı'nın çehresi değiştirilerek ilk kez yenileme çalışması yapılacak. Menteşe İlçesinde de 29 Milyon 600 bin TL değerindeki proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak bir dizi değişiklikle vatandaşların oturabileceği alanlar inşa edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “ Menteşe ilçemizin 29 Ekim 1937 yılında dönemin Valisi Recai Güreli tarafından açılışı yapılan Cumhuriyet Meydanı'nda ilk kez bu kadar büyük kapsamlı bir yenileme çalışması yapılıyor. “Kentsel Tasarım Yolları” projemizle başlayan ve son etabı Cumhuriyet Meydanı olan bu projemizde alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı çalışmalarının son bulmasının ardından kısa bir süre içerisinde üst yapı çalışmaları başlatılacak. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün onayının da alındığı çalışmalar kapsamında üst yapı çalışmaları kapsamında heykel etrafında standartlara uygun şekilde üç şeritli araç yolu, bisiklet yolu, yeşil alanlar ve yaya kaldırımları yapılması, ayrıca Atatürk heykelinin Kuzey-Doğusunda kuru havuz imalatları ve yeşil alan düzenlemesi yapılarak halkın oturabileceği zaman geçirebileceği alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca Atatürk anıtının Güney-Batısında eski halinden yaklaşık 120 metrekare daha büyütülerek tören alanı düzenlemeleri kent meydanın doğal dokusuna uygun tasarım ve imalatlar yapılarak kamunun kullanımına sunulması hedeflenmiştir” denildi.