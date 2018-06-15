Muğla Datça’da kaybolan 3 kardeş bulundu

Geceyi sahile yakın ormanlık alanda geçirdikten sonra sabah uyandıklarında geri dönemeyeceklerini anlayan kardeşler telefonları ile polis, jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kaybolan 3 kardeş bulunduktan sonra yaklaşık 4 kilometre omuzlarda taşındıktan sonra önce deniz araçları ile ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; dün sabah saatlerinde dağ yürüyüşü yapmak üzere Dağa tırmanan Abidin Kurt (33) kardeşleri Muhammet Ali Kurt (23) ve Şamil Kurt (18), kardeşler, dün öğleden sonra İskele Mahallesi’nden yola çıktı.

Dağlık arazide ilerleyen gençler, Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Hurmalıbük Koyu yakınlarındaki zirvede geceyi geçirdi. Sabah tekrar yola devam eden Kurt kardeşler bir süre sonra yolu kaybettiklerini fark edince 112 Acil Servis, jandarma ve AKUT ekiplerinden yardım istediler.

Bölgeye giden jandarma ekipleri akşam saatlerinde Kurt kardeşlerin yerini tespit ederek AKUT ve 112 Acil Servis ekipleri ile kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye araçların ulaşması mümkün olmadığı için kaybolan şahıslara yürüyerek ulaşan ekipler 18 yaşındaki Şamil Kurt ile 33 yaşındaki Abidin Kurt’u açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin bir vaziyette gördüler.

Belli bir süre sedyeler aracılığı ile deniz kenarına kadar taşınan Abidin, Muhammet Ali ve Şamil Kurt kardeşler daha sonra deniz araçları ile Datça’ya buradan da ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.