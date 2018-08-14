Muğla Emlâk Danışmanları Meslek Odası kuruldu

Toplantıya Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız, Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş ve Muğla’daki Emlak Müşavirleri Derneği Başkanları katıldı.

Açılışta konuşan Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Yetgin, “Odamızın kuruluşu Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce 2 Ağustos tarihinde onaylandı. Emeği geçenlere ve odamızın kuruluşunda ellerini taşın altına koyan derneklerimize teşekkür ediyorum. Kurucular Kurulu teşkil edildikten sonra 90 gün içinde yapılacak olan 1. Olağan genel kurulda aday olacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ziya Ercan, odanın kuruluş aşamasında Muğla Ticaret İl Müdürü, Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız ve Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’nun büyük katkılarını gördüklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Haci Ali Taylan, Emlak Danışmanları Meslek Odası’nın Türkiye’de Muğla ile birlikte 20’ye ulaştığını söyledi. Taylan, “Çok uzun zamandır kuruluş çalışmalarının devam ettiği Oda kuruluş çalışması derneklerimiz ve Esnaf Odaları Birliği’nin çalışmaları ile sonunda kuruldu. Bu odanın bu dönemde kurulmasının çok önemli bir değeri var. 5 Haziran’da Emlakçılık ile ilgili bir yasal düzenleme geçti. Odanın olmadığı yerde meslektaşlarımız hayli sıkıntı yaşayabilirlerdi. Muğla ve ilçelerindeki meslektaşlarımız bu odanın kurulması ile birlikte bu sıkıntıyı yaşamayacaklar. Daha düzenli ve her önüne gelenin emlâkçı olamayacağı bir uygulamayı hayata geçirebilecekler. Bu odanın bu tarihte kurulması sizler için ve bizler için de çok önemliydi” dedi.