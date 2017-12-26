Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:22

Muğla emniyetinden 4 ilde fuhuş operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Örgütlü suç olarak, Fuhuş ve İnsan Ticareti ile mücadele’ amacıyla başlatılan projeli dosya doğrultusunda, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Bodrum merkezli, Yatağan, İzmir Van ve Yalova illerinde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14’ü yakalandı.

Muğla emniyetinden 4 ilde fuhuş operasyonu

26 Aralık 2017 17:22


Yakalanarak gözaltına alınan örgüt lideri Ö.K.’nin üst aramasında suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen, 18 bin 500 TL, 450 dolar, 435 Euro, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Fuhuş ve insan ticareti suçlarında kullanıldığı değerlendirilen 7 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere şüphelilerin ikametlerinden alınarak Muğla Emniyete getirildi.


Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç