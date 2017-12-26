Muğla emniyetinden 4 ilde fuhuş operasyonu

Yakalanarak gözaltına alınan örgüt lideri Ö.K.’nin üst aramasında suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen, 18 bin 500 TL, 450 dolar, 435 Euro, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi. Fuhuş ve insan ticareti suçlarında kullanıldığı değerlendirilen 7 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere şüphelilerin ikametlerinden alınarak Muğla Emniyete getirildi.

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.