Muğla emniyetinden kan bağışı kampanyası

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanlığı ile ortaklaşa ''Kan Ver Hayat Ver'' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muğla il ve ilçelerinde bugüne kadar düzenlenen kan Bağışı kampanyası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ana binasında İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Akçalı ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz 'ın katılımıyla başladı. Kan bağışı kampanyasında Muğla Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da gönüllü olarak kan bağışında bulunmaları görevliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkan ve üyeleri de kan bağışı kampanyasına destek verdi.