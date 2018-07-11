Muğla Geçici Hayvan Bakımevi açılıyor

00’de gerçekleştirilecek törenle hizmete açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Geçici Hayvan Bakım Evi Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin katılımları ile açılacak. Doğal yaşam alanları ile Türkiye’nin en donanımlı barınağa olacak tesis Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt Mahalleleri yolu üzerinde 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edildi. Geçici Hayvan Bakımevi’nde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla’nın hizmetin en iyisini hak ettiğini belirtti. Başkan Gürün; “Muğla eşsiz güzellikleri, sevgi ve hoşgörülü insan yapısı ile Türkiye’nin en özel şehirlerinden. Muğlamızda vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için görev ve sorumluluk alanlarımızda en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Muğlamızın çevresini, doğasını koruyan hizmetlerin yanında candostlarımızın sağlığı, korunması ve yaşam alanları için de hizmet üretiyoruz. Doğal Yaşam alanları, teknik donanımı ile Türkiye’nin en iyi barınaklarından birini ilimize kazandırdık. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.