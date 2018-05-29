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29 Mayıs 2018 09:39

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne kalite belgesi

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hizmet kalitesinin arttırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak belgelendirilmesi amacıyla kurulan “Kalite Yönetim Sistemi” TSE ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne kalite belgesi

29 Mayıs 2018 09:39


Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmaları kapsamında öncelikle İlçe ve Şube müdürlüklerine Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili personele ve müdürlere eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimlerden sonra yapılan çalışmaların tespiti ve eksikliklerin belirlenip giderilmesi için iç tetkik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 5 ay süren bu çalışmalar tamamlandıktan sonra İzmir TSE’den gelen denetimciler tarafından İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri denetlendi. Bakanlık ülke genelinde il müdürlüklerinin Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını değerlendirdi ve Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ilk 25 il arasına girdi. Kazanılan derecenin ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ‘Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve İftar Yemeği Daveti’ düzenledi. 81 il müdürlüğünden Kalite Yönetim Sisteminde görevli personeller iftar yemeğine katıldı. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden ise, İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Süleyman Kurnaz ve Kalite Yönetim Sistemi ekibi programa katıldı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba programda, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ün çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.




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