Muğla, Görme Engelliler Derneği seminerine ev sahipliği yaptı

Her yıl farklı ilde düzenlenen ve Türkiye'nin birçok şehrinden katılımla gerçekleştirilen Hizmet içi Eğitim semineri bu yıl Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Vali vekili Fethi Özdemir, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Ahmet Cantürk, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Batman, Kahramanmaraş, Çanakkale, Balıkesir, Mersin, Niğde'den dernek üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir, her yıl farklı bir ilde düzenledikleri semineri Muğla'da düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün engelliler için hizmetler konusunda özellikle yerel yönetimlerin projeleri ile önemli çalışmalar yaptığını söyledi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da toplumsal sorunlarda aktif rol alarak farkındalık oluşturduğunu belirtti. Gürün; “Son yıllarda engelliler konusunda toplumsal duyarlılık arttı. Özellikle yerel yönetimler engelsiz şehirler oluşturmak, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha görünür olmasını sağlamak için önemli projelerin altına imzalarını attılar. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla genelinde engelsiz plajlarımız, Türkiye'de ilk kısa mola hizmetimiz, evde bakım, engelli nakil hizmetimiz, ulaşımda engelsiz otobüslerimiz ve daha birçok hizmetimizle Muğlamızda engelleri kaldırıyor, engelsiz sevgi dolu bir şehir oluşturmak için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da toplumun sorunları karşısında belirleyici, aktif olmalı ve siyasete de etki edebilmeli. Türkiye Görme Engelliler Derneği bu konuda başarılı çalışmalar yapıyor, kendilerini tebrik ediyor, Muğlamızda gerçekleştirecekleri seminerin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir de seminerde yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin hizmetlerinde etkili olmak, haklarını elde etmek, taleplerini yöneticilere iletmek için çalıştıklarını söyledi ve Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin Muğla'da güzel bir seminer gerçekleştireceğine inandığını belirtti.