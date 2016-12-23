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23 Aralık 2016 10:27

Muğla İkinci Amatör Küme kuraları çekildi

Muğla İkinci Amatör Küme kuraları çekildi

23 Aralık 2016 10:27

Her yıl Ocak ayında başlayan ve Nisan ayının son haftasında sona eren Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme kuraları, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Salonu’nda çekildi.
Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme kuralarının, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Salonu’nda çekilişi gerçekleştirildi.
A, B, C Gruplarında oluşan üç gurupta şu takımlar yer aldı: A Grubunda; Milas Belediyesi Beçin Gençlikspor, Milas Erginspor, Bodrum Bitez Pedesa, Bodrum Göztepe 1915, Gündoğanspor Bodrum Yalı Gençlikspor.
B Grubu: Milas Belediye Ören Gençlikspor, Milas Gençlikspor, Yatağan Özpisispor, Muğla Merkez Menteşe Belediyespor, Muğla Gençlerbirliğispor, Milas Dörtyol Gençlikspor.
C Grubunda: Muğla Düğerek Güneşspor, Yerkesikspor, Datça Esnafspor, Esenköy Gençlikspor, Fethiye Çivtlik Belediyespor, Fethiye Çamköyspor.
Bu yıl 28-29 Ocak 2017 tarihleri arasında start alacak olan Muğla Mahalli İkinci Amatör Küme müsabakalarının ilk haftasında; Düğerek Güneşspor, Fethiye Esenköyspor, Fethiye Çivtlikspor, Yerkesikspor, Fethiye Çamköy, Datça Esnafspor, Milas Erginspor, Bodrum Gündoğan Gençlikspor, Milas Belediye Beçin Gençlikspor, Bodrum Göztepe 1915, Milas Dörtyol Gençlikspor, Milas Belediye Örenspor, Özpisispor, Milas Gençlikspor, Muğla Menteşe Merkez Belediyespor, Muğla Gençlerbirliğispor takımları karşılaşacak.



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