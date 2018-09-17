Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ‘VİP Sınıf' açıklaması

MUĞLA (İHA) – Muğla İl Milli Müdürlüğü, bazı yayın organlarında yer alan Menteşe ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine yönelik ‘VİP Sınıf' oluşturulduğu iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Muğla İl Milli Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Dumlupınar İlkokuluna dönük sözde iddialar tamamen asılsızdır. İlgili haberdeki okulun ek bina yapımı ile ilgili iddia gerçek dışı olup, geçtiğimiz eğitim öğretim yılları dahil bu eğitim öğretim dönemi içinde okula herhangi bir ek bina yapımı söz konusu değildir. Dolayısıyla ek binayı yapan herhangi bir firma bulunmadığı için iddiadaki öğrenci dağılımı da gerçekleri yansıtmamaktadır. Tüm bunların yanında öğrenci velilerinden okul müdürlüğüne sınıf dağılımları yapılıncaya kadar resmi ve gayri resmi olarak herhangi bir sınıfların dağılımlarında kura çekimi ve böyle bir sınıfın oluşturulması gibi bir talep söz konusu dahi olmamış ve olamazda. Tüm bu bilgilerin ışığında, haberde konu olan kurumumuza bağlı Dumlupınar İlkokulunda VİP sınıf oluşturulma iddiaları tamamen asılsız olup kurumumuzu yıpratmaya dönük niteliktedir” denildi.