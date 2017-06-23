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23 Haziran 2017 14:41

Muğla Jandarması bir yılda 102 kilo uyuşturucu yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde 2016 Haziran ayından bugüne kadar uyuşturucu ile mücadele yerel eylem planı çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 102 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Muğla Jandarması bir yılda 102 kilo uyuşturucu yakaladı

23 Haziran 2017 14:41


Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bir yıl içinde 380 olayda, 102 kilogram Esrar, 9 bin 226 kök Kenevir, Bin 460 adet sentetik uyuşturucu hap ve yaklaşık 122 gram Eroin ele geçirildi. Bu olaylarda yakalanan 420 şahıs hakkında adli makamların talimatları doğrultusunda yasal işlem yapıldı.


Muğla İl Jandarma ekipleri, yasadışı ekim bölgelerin plan dahilinde kontrol edilerek okul çevreleri ile metruk binalar devriyeler kanalıyla denetim altında tutulduğu açıklandı. Ana ve tali bağlantı yolları üzerinde mevcut yol kontrol noktalarında, araç, eşya ve üst aramaları yapılırken, taşra birimlerinde görevli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeline, “Yasadışı Ekim Alanlarının Tespiti ve Mücadele” konulu eğitim verildiği açıklandı.


26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü münasebetiyle, Muğla İl Jandarma Komutanlığı, bilhassa vatandaşların yakın destek ve işbirliği ile başta gençler olmak üzere halkın sağlığını tehdit ederek, sosyal, ekonomik, ahlaki ve psikolojik tahribatlara neden olan uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.




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