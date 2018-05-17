Muğla KYK gençlerinden Filistin’e destek

Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda kalan KYK öğrencileri kaldıkları binanın elektrikleri ile ‘Kudüs’ yazarken, erkek öğrenciler de Kredi ve Yurtlar Kurumu bahçesinde ellerinde taşıdıkları pankart ve yaktıkları ‘Kudüs’ yazılı ateş ile İsrail’e tepki, Filistin halkına da destek oldular.

Muğla Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ömer İlman yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarımızda, Kudüs’te yaşanan, Müslüman kardeşlerimize yapılan katliamı kınamak maksadıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Kudüs ile ilgili iftar yemeğimizde görselimiz oldu, Şahidi Kız Yurdumuzda ‘Kudüs’ yazısını yazdık ve erkek öğrenci yurdumuzda da Kudüslü kardeşlerimizin, Müslümanların yanında olduğumuzu gençlerimiz gösterdi. Bu ağır mübarek günlerde Kudüs ile ilgili olarak tüm Müslümanları birlik beraberlik olmaya davet etti KYK’lı gençlerimiz. Kudüslü Müslüman kardeşlerimizin yanındayız ve şehit oyanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm dünyaya zalim İsrail’in yaptığı katliamı durdurmaya davet ediyorum” dedi.