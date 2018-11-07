Muğla KYK'da hedef yüzde 100 barınma imkanı sağlamak

Menteşe'de 100 dönüm, Fethiye'de 110 dönüm arsanın tahsisinin KYK'ya yurt yapımı için tahsisin yapıldığını, Menteşe İlçesinde 4 Bin kişilik inşaatın başladığını, Fethiye'de 1000 kişilik yurt yatırımının ihale aşamasına geldiğini belirterek yapılan ve planlanan yatırımların sonuçlanmasıyla birlikte iki yıl içinde 13 Bin kapasiteye ulaşarak müracaat eden gençlerin tamamına yüzde 100 barınma imkanı sunacaklarını ifade etti.

Kentlerde yaşayan üniversite öğrencilerinin o kentin nüfusuna oranlandığında genellikle yüzde 10'u geçmediğini, ancak sadece Menteşe ilçemizde üniversite öğrencilerinin nüfusa oranının yüzde 30 olduğuna dikkat çeken İlman, başta üniversite yönetimi olmak üzere Valilik, siyasetçiler, Bakan ve Bakan Yardımcıları, Genel Müdürün destekleri ve katkıları ile bu hızlı kapasite arttırımının olumlu etkilerine, “KYK bünyesinde gençlere yapılan hizmetin doğrudan ve dolaylı olarak Ülkemizin geleceğine yapılan hizmettir” diyerek vurguladı.

Platform Dönem Başkanı Devrim Karakuş'un üyelere hitaben “sadece barınma ve yemekten ibaret olmadığını Yurtlarımız bünyesinde misafir edilen gençlerimizin spordan, sanata, kişisel gelişim kurslarından aktivitelere kadar geniş bir yelpazede hizmet aldığını” belirtmesi üzerine il müdürü İlman, “Yurtlarımızda sadece barıma ve beslenme hizmeti verilmiyor. Eğitim faaliyetleri yoluyla gençlerimizin bilgi ve donanımlarını arttırarak onları geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz” diyerek KYK bünyesinde bulunan tesislerde gerek yıl boyunca yapılan spor etkinliklerinde, gerekse de yılda iki kez yapılan turnuvalarda binlerce öğrencinin sağlıklı bir spor alışkanlığı edindirdiklerini, seminerler,konferanslar,geziler,sosyal sorumluluk projeleri,tematik kış kampları,önemli gün ve hafta etkinlikleri, atölye çalışmaları gibi birçok eğitim faaliyeti yaptıklarını ifade etti.

Bu çalışmalar sonucunda üniversite öğrencileri tarafından BİMER-CİMER ‘e yapılan başvurularının kapasiteye oranlanının genelde yüzde 8-10 bandında olduğunu ancak Muğla KYK ailesinin Bimer'e müracaat oranının ise yüzde 4 de kaldığını, bu başvurularında çoğunluğunun henüz yurt hizmeti almayan öğrencilerden geldiğini vurgulayan İlman, bu sonuç için başta KYK personeli olmak üzere yerel yöneticilerden bakanlık yöneticilerine kadar herkese teşekkür etti.