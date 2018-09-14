Muğla limanları uluslararası standartlara kavuşturuluyor

Büyükşehir yasasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğuna geçen limanlarda iyileştirme çalışmaları sürüyor. Özellikle elektrik, su ve güvenlik hizmetlerine yönelik altyapının güçlendirilerek iyileştirilmesi ve sunulan hizmetlerin uluslararası standartlara kavuşturulması amacıyla yapılan yatırımlar, ziyaretçilere daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlıyor. Limanlarda yapılan yatırımlar sonucunda günübirlik tur teknelerinden, süper lüks yatlara kadar geniş bir yelpazedeki tekne sahiplerinin talep ve ihtiyaçları sorunsuz şekilde karşılanıyor.

Son olarak dünyada trimaran modelindeki Adastra isimli 42,5 metrelik süper lüks yat, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Limanına giriş yaptı. Ünlü iş adamlarından birine ait süper lüks yat, Bodrum Limana giriş yaptığı andan itibaren, ilk kez bu kategoride bir teknenin yanaşması nedeniyle yatı görmek isteyen ilçe sakinleri, turistler ve medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Süper lüks yat, yakıt ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra limandan ayrıldı.