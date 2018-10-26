Muğla milletvekillerinden kahraman gaziye ziyaret

Mardin'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Astsubay Hasan Balcı'yı AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz 20 Eylül'de Mardin'in Artuklu ilçesindeki görev sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Cevizlik Karakol Komutanı Astsubay Hasan Balcı'yı, AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Milas'taki evinde ziyaret etti.

Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Demir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la önceki gün TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi olması nedeniyle bir toplantıda bir araya geldiklerini ve terörle mücadeleye ilişkin bilgiler aldıklarını aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktada terör örgütü mensuplarının bulunduğu noktaların tam olarak bilindiğini kaydeden Demir, sayılarının artık onlarla sayılabilecek düzeyde kaldığını ve kararlılıkla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Milletvekili Gökcan da, AK Parti milletvekilleri olarak üzücü olayı haber alır almaz, yaralı askerimizin tedavisinin en iyi şekilde yapılabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, şifa dileklerini iletti. Gökcan, Balcı'nın sağlığına kavuşuncaya kadar tüm süreci takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

“İlk günden beri yanımda oldular”

Ziyarette, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu da bulunarak Balcı'nın durumu hakkında milletvekillerini ve aileyi bilgilendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcı, Muğla milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın çatışmada yaralandığı günden bu yana ekipleriyle birlikte sürekli destekçi olduklarını, kendilerini yanlarında hissetmekten mutlu olduğunu aktardı. Çatışmada, bir korucu şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.