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Muğla Milli Eğitim 14 proje ile sahaya indi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Muğla Eğitimde Gelişim ve Atılım" projesi kapsamında 14 yerel proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine katkı sağlamak için sahaya indi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Muğla Eğitimde Gelişim ve Atılım" projesi kapsamında 14 yerel proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine katkı sağlamak için sahaya indi.


Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kasım ayında lansmanları yapılması planlanan eğitim öğretime erişim, eğitimde kalitenin arttırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 14 yerel proje hazırlandı. Bu kapsamda 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine katkı sağlamak için; “Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor Projesi', “Yönetici Rehberi Çalışması Projesi”, “Yönetim Bilgi Sistemi Projesi”, “Ortaöğretimde Devamsızlığı Azaltma Projesi”, “Okulum Bir(İnci) Projesi”, “Eğitimde Hamilik Projesi”, “İş'te Erbap Projesi”, “Adı Sizden Eğitimi Bizden Projesi”, “Kodla Muğla Projesi”, “Trafik Elçisi Projesi” “Yetenek Haritası ve Gelişim Karnesi Projesi” “ErkenSTEM ile 21.Yüzyıl Yaşam Becerileri Projesi” ve “Zirvedekilerle Buluşma Projesi” uygulamaya geçirildi.

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