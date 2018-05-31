Muğla Müftülüğünden iftar yemeği

Rahmet, bereket ve fazilet ayı Ramazan ayı içerisinde, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi, kardeşlik ve selamlaşma kültürünün yaygınlaşması çerçevesinde, geleneksel hale gelen Muğla Müftülüğü’ nün iftar yemeğine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Muğla protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Kampüs Cami İmam-Hatibi Müslim Çavlı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ezanı Şerif okundu. Muğla İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Hüseyin Kılınçarslan’ın yaptığı dua sonrası iftar açıldı. İftar yemeği sinevizyon eşliğinde gerçekleşti. Yemek programında konuşma yapan Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye’de 214 milyar lira israf var

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Bu yıl ‘Nimetlerimiz israf olmasın’ sloganıyla israfın toplumumuzda oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekmek istedik. 2016 rakamlarına göre dünyada 8 milyar dolar israf söz konusu. Bu rakam bizim ülkemizde ise maalesef 214 milyar lira. TÜİK verilerine göre israf her geçen yıl artıyor. Birey olarak israf konusunda daha dikkatli olmalıyız. Sadece yeme içme değil, zaman ve kaynak israfını da ülkemizde ve dünyada en aza indirmemiz gerekiyor” dedi