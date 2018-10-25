Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı illerin müftülüklerine yönelik yaptığı atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak görevden alındı ve Muğla Müftülüğüne İbrahim Öcüt atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.