Muğla okulları 21. yüzyıla hazırlanıyor

Muğla'da 2018-2019 Öğretim Yılı Eğitimi Planlaması kapsamında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Karabacak başkanlığında 'Zümre Başkanları Toplantısı' iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. 13 ilçeden seçilmiş 488 öğretmen ile Menteşe Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Şube Müdürü Gürhan Karabacak konuşma yaparak, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılını değerlendirdi. Karabacak zümre başkanlarının her birinin birer lider olduğuna dikkat çekerek," Bu sene eğitimdeki akademik, sosyal, kültürel ve sportif hedeflerimize ulaşmamız için, sizlerle işbirliği içerisinde yapacağımız proje ve etkinliklerimizi ilçelerinizde, okullarınızda koordine ederek yürütmenizi bekliyoruz" dedi.

Ardından 'Eğitimde Hamle' sloganıyla Muğla eğitimini yeni ufuklara taşımak amacıyla tasarlanan 'çalışma, etkinlik ve projeler tanıtıldı.

Yeni projeler hayata geçirilecek

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk' un 15 Ekim tarihinde açıklayacağı vizyon belgesinin 'Türk Eğitimini 21.yüzyıla taşıyacağı' vurgulandı. Buna göre, öncelikle ilkokullarda 2B diye adlandırılan bilgi ve beceri, Ortaokullarda 3B olarak adlandırılan bilgi, beceri ve başarı, Liselerde ise 4B olarak belirtilen bilgi, beceri, başarı ve bilimsellik başlıklarıyla öğrencilerin öğrendiklerini yaşama geçirme yeteneklerini arttırmayı amaçlayan yeni bir proje ilk defa hayata geçirilecek. Üniversite iş birliği ile 'yetenek, ilgi ve gelişim karneleri' düzenlenecek. Ayrıca; temel politika olarak belirlenen 'okulu ve okumayı sevdirme' olmak üzere; sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi, sigara, alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi, devamsızlığın önüne geçilmesi, çevre bilincinin oluşturulması' konularında, branşa, okula ve ilçeye özgü proje ve etkinliklerin yaygınlaştırılması' konularında özgün projelerin ödüllendirilip kitaplaştırılarak yayınlanacak.