Muğla orman ekipleri Yunanistan için talimat bekliyor

Yunanistan’dan yardım talebine cevap gelmesi halinde Muğla’daki hava araçlarının yardım için hazır olduğu açıklandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Batı Attika ve Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde çıkan orman yangını sonrası bölgedeki yerleşim birimlerinin boşaltıldığı açıklanmış, ilk belirlemelere göre 77 vatandaşın yangında hayatını kaybettiği, 150’den fazla vatandaşın da yaralandığı açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’da yaşanan orman yangını felaketinin ardından mevkidaşını arayarak her türlü yarıma hazır olduklarını belirtmişti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şu anda bir talimatın gelmediğini söylerken, talimat gelmesi durumunda Yunanistan’a yardım amacıyla hava aracı gönderebileceklerini açıkladılar.