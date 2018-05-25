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25 Mayıs 2018 11:19

Muğla protokolü iftar yemeğinde buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ramazan ayında geleneksel olarak eski garaj alanına kurulan iftar çadırında Muğla protokolüne iftar yemeği verdi.

Muğla protokolü iftar yemeğinde buluştu

25 Mayıs 2018 11:19

Başkan Gümüş ve eşi Sevilay Gümüş’ün ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe İlçe Müftüsü Aslan Çıtır, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Menteşe Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.


İftar yemeğinde vatandaşlara yemek ikramında bulunan Başkan Gümüş, “Belediye olarak kent merkezinde kurduğumuz geleneksel iftar çadırımızda her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzakla, ramazan ayı boyunca iftar veriyoruz. Vatandaşlarımız, iftar yemeği verebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. İftar çadırı sayesinde bir taraftan insanlar hayrını yapıyor, diğer taraftan hem insanlar sıcak yemek yiyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Bugünkü iftar yemeğimizi de hayırsever emekli öğretmenimiz Zeliha Korkmaz verdi.” dedi.


İftarını vatandaşlar ile birlikte eski garaj alanındaki iftar çadırında açan Muğla protokolü, daha sonra vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.




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