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23 Kasım 2017 11:14

Muğla sabaha kadar beşik gibi sallandı

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.

Muğla sabaha kadar beşik gibi sallandı

23 Kasım 2017 11:14

0 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerine kadar 40’a yakın artçı sarsıntı kaydedildi.


Saat 23.22’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sabah saatlerine kadar 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 40’a yakın artçı sarsıntı daha kaydedildi. 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi’ndeki tüm binalarda hasara neden olan depremin ardından ekipler bölgede çalıma başlattı.


Ula ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden olan büyük sarsıntının ardından hayat normale dönerken, en büyük hasarın yaşandığı Arıcılar Mahallesi sakinleri geceyi dışarıda geçirdi. Korkuya neden olan deprem anı, Ula ilçe merkezindeki bir iş yeri ile marketin güvenlik kameralarına yansıdı.


Depremin neden olduğu paniğin kısa sürede atlatıldığını ifade eden market sahibi Kadir Erboğan, “Dün gece iş yerimde çalışırken bir anda sarsıntı oldu. Deprem bölgesiyiz ara sıra sallanıyoruz ama dünkü baya şiddetli oldu. Aniden gelen gürültüyle korkup dışarı çıktık. Dükkan içerisindeki raflarda bulunan malzemeler devrildi. Çok büyük bir hasarımız yok, hepimize geçmiş olsun” dedi.



Arıcılar Mahallesi’nde incelemeler sürüyor


Deprem nedeniyle il genelinde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Vali Esengül Civelek, “Dün gece 23.22’de merkez üssü ilimiz Ula ilçesi Arıcılar Mahallesi’nde 5.0 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 30 haneli Arıcılar Mahallesi’nde eski kerpiç malzeme ile yapılmış evlerde ve boş binalarda depremin neden olduğu bir hasarın olup olmadığı hususunda deprem sonrası ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları deprem mahallinde inceleme çalışmalarını titizlikle yürütmektedir” diye konuştu.




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