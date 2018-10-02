Muğla Tazelenme Üniversitesi yeni dönemine başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan açılış töreninde konuşan Muğla Tazelenme Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. Muammer Tuna, Üniversitenin kuruluş amacından bahsederek, bu girişimin 60 yaş üstü insanları daha sağlıklı, zinde ve aktif kıldığını, böylece üretim döngüsüne katılan yaşlıların hem kendilerine hem de topluma katma değer sağladıklarını ifade etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine bilim ve kimya konulu açılış dersini verdi. Tazelenme Üniversitesinin “en genç” öğrencisi Zeliha Korkmaz, 60 yaş üstü insanları evden kampüse taşıyan bu girişimin kurucularına teşekkür etti.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Açılış Törenine çok sayıda 60 yaş üzeri öğrenci ve aileleri katıldı. Tören sonrası açılış pastası kesildi.

Tazelenme Üniversitesinin Muğla da dahil olmak üzere 2017-2018 dönemi itibariyle Türkiye'de toplam 5 kampüsü bulunuyor. Tazelenme Üniversitesinin kampüslerinde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken, öte yandan uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınıyor. Kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması, eğitimin diğer hedefleri arasında yer alıyor.