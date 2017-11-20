Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 19:06

Muğla Teknopark Yönetim Kurulu Ortaca’da toplandı

Muğla Teknopark A.

Muğla Teknopark Yönetim Kurulu Ortaca’da toplandı

20 Kasım 2017 19:06

Ş. Yönetim Kurulu toplantısı Ortaca’da gerçekleştirildi.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği binasında yapılan toplantıda Muğla teknoloji geliştirme bölgesi kentsel tasarım ve avan projesi sonuç raporu görüşüldü.


Toplantının 29 Kasım Çarşamba günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Senato salonunda düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi yapılan son toplantı olduğu belirtildi.


Ş.’den yapılan açıklamada 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay senetlerinin dağıtımının yapılacağı bildirildi.


Toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dişçigil, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, İşadamı Mevlüt Acar, İşadamı Mustafa Ercan ve Ş. Genel Müdürü Filiz Öner katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç