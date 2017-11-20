Muğla Teknopark Yönetim Kurulu Ortaca’da toplandı

Ş. Yönetim Kurulu toplantısı Ortaca’da gerçekleştirildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği binasında yapılan toplantıda Muğla teknoloji geliştirme bölgesi kentsel tasarım ve avan projesi sonuç raporu görüşüldü.

Toplantının 29 Kasım Çarşamba günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Senato salonunda düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi yapılan son toplantı olduğu belirtildi.

Ş.’den yapılan açıklamada 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay senetlerinin dağıtımının yapılacağı bildirildi.

Toplantıya, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Dişçigil, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, İşadamı Mevlüt Acar, İşadamı Mustafa Ercan ve Ş. Genel Müdürü Filiz Öner katıldı.