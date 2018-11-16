Muğla turizmine Londra piyangosu

Londra'da düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan World Travel Market'ten (WTM) Muğla bölgesine piyango çıktı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuara katılan Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, İngiltere'nin en büyük turizm acentelerinin 2019 yılında Muğla'yı yeniden seyahat programlarına aldıklarını müjdeledi. Londra'daki turizm fuarında Türkiye'den ve diğer ülkelerden birçok önemli acentaların yer aldığını belirten Okutur, “Bölgemiz ile ilgili görüşmeler yapılarak 2019 için birçok acentanın yeniden seyahat programlarına dahil edilmesi sağlanmıştır. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Muğla ilimiz, turizmde yeniden Avrupa, Hindistan, Kazakistan ve Finlandiya turizm pazarlarında yerini alarak hakettiği ekonomik gelirlere ulaşacaktır. Yılbaşından sonra rezervasyonlar bizzat başlayacaktır. 2019 yılı için acenta, oteller ve diğer firmaların, turizmde kalite, servis, peyzaj ve marka değerlerimizi ön plana çıkarmak için gerekli hazırlıklarını yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

2019 umut yılı

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, 2019'dan umutlu olduklarını ve Türkiye'ye 40 milyon turist gelmesini beklediklerini dile getirerek, turist sayısındaki bu artışa karşın son 3 yılda fiyatların aşağı çekilmesi nedeni ile ciroların 2015 yılını yakalamasa da, gelen talepler nedeni ile 2019'un turizmin en parlak yılı olacağının tahmin edildiğini söyledi. Geçmişte en çok turist gelen ülkeler ile yeniden başlayan olumlu ekonomik ve stratejik ilişkiler sayesinde 2019'da turist sayısında çok önemli önemli artışların söz konusu olduğunu belirten Okutur, “Turizm Bakanı, Büyükelçi ve Turizm Tanıtma Genel Müdürümüzün de katıldıkları, Londra'daki WTM turizm fuarı 2019 yılı için gerek bölgemiz, gerekse ülkemiz adına çok önemliydi. Son dönemdeki bu gelişmelerin ülkemiz ve turizmcilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.