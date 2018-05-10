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10 Mayıs 2018 13:58

Muğla turizmine sosyal medya desteği

Dünya çapında binlerce takipçisi bulunan 9 İngiliz ve 2 Hollandalı blogger’a, Muğla’nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçeleri tanıtıldı.

Muğla turizmine sosyal medya desteği

10 Mayıs 2018 13:58

Dalyan Kanalı’ndan tekneler ile çamur banyolarına, plaja ve kaplıcalara taşınan bloggerler gezdikleri yerleri bol bol takipçileri ile paylaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesince davet edilen bloggerler Dalyan’da ağırlandı. Bloggerler; Dalyan Kanalı, İztuzu Sahili, Kral Mezarları, çamur banyoları, Sultaniye Kaplıcaları ve Kaunos Antik Kenti ve Dalaman Termal Su Alanı’ndaki seyahat deneyimlerini kendi takipçileri ile paylaşarak Muğla turizmine katkı sundu.


İngiliz blogger Shadia Loves, gezdikleri yerleri “discovermugla” etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirterek; “Burası inanılmaz güzel bir yer, gerçekten hem bizim hem de takipçilerimiz için süper bir deneyim oldu. Burada ağırlandığımız oteller ve gezdiğimiz yerler harikaydı. Herkes bize dostça davrandı. Doğa için kelime bulamıyorum mükemmel.” diye konuştu.


Bütün takipçilerine mutlaka Türkiye’yi ve Muğla’yı görmeleri gerektiğini önerdiğini söyleyen Hollandalı blogger An Klook ise; ”Burası muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz doğa harikası bir yer, takipçilerime mutlaka buraya gelmelerini ve bol bol fotoğraf çekmelerini önerdim. Gezdiğimiz ve gördüğümüz yerlere hayran kaldık.” dedi.


Bloggerler; Bodrum, Marmaris, Akyaka, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerinde yaptıkları gezileri “discovermugla” etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.




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