Muğla Ultra Aslan'ın örnek davranışı ödüllendirildi

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Kuzluk Mahallesi Süleyman Öztürk İlkokulu ve Ortaokuluna, Muğla Galatasaraylılar Derneği Ultra Aslan Üniversite Grubu üyeleri tarafından

Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un adı verilerek kütüphane kuruldu. Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 11 Ultra Aslan üyesine teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgesi takdim törenine Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un babası Remzi Cesur, eşi Seda Cesur, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Gazi Albay Sezai Kanlıyer, Galatasaraylılar Derneği eski Başkanı Erol Kapiz, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Suat Özbek, Gazi Jandarma Çavuş Metin Gülay, Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Akkuş yaptığı konuşmada, “Ultra Aslan Üniversite Grubu Kuzluk Süleyman Öztürk İlkokulu ve Ortaokulunda Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur adına okulda kütüphane açtılar. Bu etkinliklerin tüm öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını istiyoruz” diyerek örnek davranışlarından ötürü Ultra Aslan Üniversite Grubuna teşekkür etti.

Törende Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da katılımcılara polis rozeti taktı.