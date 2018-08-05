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05 Ağustos 2018 14:19

Muğla ve Gaziantep arasında işbirliği

Muğla turizminin gözde destinasyonları Ortaca, Köyceğiz, Marmaris ve Fethiye ile Gaziantep arasında işbirliği köprüsü kurulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Muğla ve Gaziantep arasında işbirliği

05 Ağustos 2018 14:19

İşbirliği ile her iki bölge turizmi ve ticaretine katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.


Muğlalı turizmciler ve idarecilerden oluşan heyet Gaziantep’te 1-3 Ağustos tarihleri arasında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Turizmci Ali Mürşit Yağmur’un organize ettiği ziyarete, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay, Anadolu jet Yetkilisi Burak Er ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) üyeleri katıldı.


Turizmci Ali Mürşit Yağmur ziyaretle ilgili olarak, yaptığı açıklamada, organizasyon ile Türkiye’nin tarihi mirası ve turizm potansiyeli bakımından en önde gelen iki bölgesini bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Yağmur; “Mavi ve yeşil deyince akla ilk gelen Muğla bölgesinin incileri Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Dalyan ile tarih ve yemeğin başkenti Gaziantep’in kanaat önderleri bir araya geldi. 3 gün süren organizasyonda bölgeler arası turizm ve ticari ilişkilerin gelişimi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.” dedi.


Muğla heyeti, Gaziantep’te Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi ve turizm birliklerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Heyet toplantılardan arta kalan zamanda bölgeyi tanıma ve Gaziantep’in muhteşem lezzetlerini tatma imkânı buldu.




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