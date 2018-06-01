Muğla Yörük Türkmen Araştırmaları Merkezi kuruldu

Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni sırasında gündeme gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu YÖK ve Başbakanlık tarafından onaylanarak, Resmi Gazetede yayımlandı.

Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni sırasında gündeme gelen ve 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa tarafından Üniversite yönetimine teklif edilen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu YÖK ve Başbakanlık tarafında onaylanarak, Resmi Gazetede yayımlandı.

Böylece Antalya, İzmir ve Mersin’den sonra 4. Yörük Araştırmaları Merkezi Muğla’da kurulmuş oldu.

Şölen Tertip Komitesi Başkanı 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa yaptığı açıklamada, çalışmaları hızla ve titizlikle yürüten üniversite yönetimine teşekkür ederek, “Bu yıl 4 Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz 20. Şölen’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu Yörük ve Türkmenlerle kutlamış olacağız.” dedi.