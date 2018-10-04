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Muğla zeytinyağları için yüz güldüren tablo

İtalya merkezli ve her yıl dünyadan 500 markanın yer aldığı zeytinyağı katalogu ’Flos Olei’nin 2019 yılı sızma zeytinyağları sıralaması açıklandı.

İtalya merkezli ve her yıl dünyadan 500 markanın yer aldığı zeytinyağı katalogu 'Flos Olei'nin 2019 yılı sızma zeytinyağları sıralaması açıklandı. Başvuruları Nisan ayı sonuna kadar yapılan, dünyadan 1000 çeşit zeytinyağı başvurusunun yapıldığı ve değerlendirmeleri 5 aylık süre içinde yapılan en iyi 500 zeytinyağı markası içinde, 2'si Muğla'dan olmak üzere Türkiye'den 5 Türk firması Flos Olei isimli İtalya merkezli katalogda yer alma başarısı gösterdi.


Katalogda yer alan 52 ülkeden 500 markanın arasına, Milas'tan Menteşe Som ve Kairos Zeytinevi markalı zeytinyağları da girmeyi başardı. Flos Olei 2019'da, Marmara'dan Nova Vera, Ege'den ise Kairos Zeytinevi, Menteşe Som, Tariş Zeytin ve Zeytinyaği Tarim Satiş Kooperatifleri Birliği ve Zetay markaları yerini aldı.


Değerlendirmede 80 ve 99 puan alan markalara, 500 marka sıralamasında yer verildi. 500 marka içinde; ülkelere göre değerlendirme yapıldığında, IT-ES-HR ülke kodlu İtalya-İspanya ve Hırvatistan'ın ilk 3 sırada yer aldığı görüldü. Menteşe Som'un puanı 86 iken, Kairos Zeytinevi'nin puanı ise 84 olarak belirlendi.

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