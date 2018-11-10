İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 10 Kasım anma töreni

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80’inci yıldönümünde Muğla’da düzenlenen törenle anıldı.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde Muğla'da düzenlenen törenle anıldı.


Ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Muğla'da düzenlenen törenle anıldı.


Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Başsavcı İlyas Yavuz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partiler, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Törende Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan iki dakikalık sirenin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.