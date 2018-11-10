Muğla'da 10 Kasım anma töreni

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80’inci yıldönümünde Muğla’da düzenlenen törenle anıldı.
-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde Muğla'da düzenlenen törenle anıldı.
Ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Muğla'da düzenlenen törenle anıldı.
Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Başsavcı İlyas Yavuz, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partiler, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Törende Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan iki dakikalık sirenin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören sona erdi.