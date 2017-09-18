Muğla’da 145 bin öğrenci ders başı yaptı

Menteşe ilçesinde düzenlenen tören Türdü 100. Yıl İlkokulunda düzenlendi. Eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Vali Esengül Civelek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Numan Öksüz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Muğla il genelinde 145 bin 406 öğrencinin bugün ders başı yaptığını söyledi. Törende üst sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verirken, folklor gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Muğla’da 12 bin 026 öğretmen, 647’si resmi, 131’i özel toplam 778 okulda toplam 145 bin 406 öğrenci eğitim ve öğretim görecek. Devlet okullarında okul öncesi 11 bin 010, ilkokulda 40 bin 531, ortaokulda 40 bin 198, lisede 35 bin 484, özel okulların okul öncesinde Bin 796, ilkokulda 3 bin 073, ortaokulda 4 bin 331 ve lisede 4 bin 983 öğrenci ders başı yaptı.

Emniyetten sanal dünya uyarısı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğitim ve öğretim yılı açılışında öğrencilere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan ‘Sanal dünyada güvende misiniz?’ broşürü dağıttı. Broşürün içeriğinde ortam sanal olsa da işlenen suçların gerçek olduğu, internetin bir masal dünyası gibi büyülü, masallarda cadılar varsa, internette de kötü insanların olabileceği uyarıları yapıldı. Ayrıca çocuklara internette fotoğraf paylaşımı, program indirme, tanımadıkları kişilerdeng elen mesajlar ile ilgili de mutlaka ailelerine danışmaları istendi.