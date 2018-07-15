Muğla’da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda Menteşe-Marmaris arası bisiklet yarışlarının startının verilmesi ile başladı. Vali Esengül Civelek tarafından verilen bisiklet yarışının startının ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Vali Esengül Civelek, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, şehit aileleri, gaziler ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen öğrenciler katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay binası önüne giden ve şehit olan Bandocu Jandarma Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın annesi Bilsen Dağdaş törende gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer illerden gelen konuk öğrenciler de gözyaşı dökerken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Marmaris’te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi konakladığı Grand Yazıcı Case De Maris Otel’in önünde Marmaris Su Sporları Kooperatifleri sporcuları tarafından su sporları ve paralailing gösterisi yapıldı.