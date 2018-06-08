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08 Haziran 2018 13:53

Muğla’da 150 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Muğla il genelinde 150 bin 672 öğrenci yaz tatiline çıkarken, geleneksel karne töreni bu yıl Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik mahallesindeki İlk ve Ortaokulunda yapıldı.

Muğla’da 150 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

08 Haziran 2018 13:53

Törene Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Ak Parti Muğla Milletvekili 2. sıra adayı Yelda Erol Gökcan ile veliler katıldı.


Vali Esengül Civelek öğrencilere tatillerinde hem dinlenmelerini, hem de bol bol kitap okumalarını isterken, öğrencileri başarılı bir ders yılını geride bırakmaları nedeniyle tebrik etti. Sınıfları dolaşan protokol üyeleri öğrencilerin karnelerini verdi.


Muğla’da okul öncesinde 15 bin 492, ilkokulda 45 bin 301, ortaokulda 49 bin 422, ortaöğretimde 40 bin 457 olmak üzere toplam 150 bin 672 öğrenci karne sevinci yaşadı. Resmi, özel okul ve kurumlarda toplam 12 bin 905 öğretmen ve idarecinin görev aldığı açıklanırken, 636’sı resmi, 131’i özel okul olmak üzere toplam okul sayısının ise 223 olduğu belirtildi.


2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 günü başlayacak ve 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek, 4 Şubat 2019 tarihinde ikinci kanaat dönemi için ders başı yapılacak. İkinci kanaat dönemi de 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.




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