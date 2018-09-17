Muğla'da 152 bin 674 öğrenci ders başı yaptı

-Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirildi. Programda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yeni eğitim öğretim yılında Muğla il genelinde 776 okulda 152 bin 674 öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde bulunan Salih Zeki Gür İlk/Ortaokulu'nda ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirildi. Törene Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Menteşe Kaymakamı, Rektör, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve kurum müdürleri ile öğrenci velileri katıldı. Programın açılışında konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yeni eğitim öğretim yılında Muğla il genelinde 776 okulda 152 bin 674 öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı. Töre, “Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün 776 okulumuzda 12 bin 946 öğretmen ile 152 bin 674 öğrencimiz ders başı yaptı. Tüm öğrencilerimizin kitapları sıralarına hazır bir şekilde poşetlenerek konuldu. Öğrencilerimiz hiç kaygı taşımadan eğitime erişimin kolaylığını ve güvenini bu yaşta hissedecekler” dedi.

124 özel güvenlik görevlendirildi

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre konuşmasının devamında ise, “İçişleri Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol ile ilçedeki okullarımızda okul irtibat görevlileri çalışmaya başladı. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol kapsamında okullarımızda 124 özel güvenlik görevlisi görevlendirildi. Yaz aylarında 7 okulumuz hariç tüm okullarımızın bakım onarımı tamamlandı” diye konuştu.

Civelek: “Başarılı bir yıl diliyorum”

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, “Uzun bir tatilin ardından milyonlarca öğrencimiz okuluna başlıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının verimli, başarılı ve huzurlu geçmesini diliyorum. Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, vatanımıza milletimize yararlı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireyler yetiştirmek üzere tüm taraflar olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bilim, sanat, kültür ve teknolojideki değişiklikler nitelikli insan gücü ile gerçekleştiriliyor. Bunun için de kaliteli bir eğitim gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi, ardından Dumlupınar İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören sonunda Vali Esengül Civelek tarafından sınıf zili çalındı. İlk ders saatinde protokol üyeleri sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.